L’intervista | Ora spero che altri facciano lo stesso

Non capita tutti i giorni che un privato cittadino faccia una donazione 'consistente' come quella che ha visto l'ambasciatore Jolanda Brunetti Goetz finanziare di propria iniziativa il progetto di riqualificazione delle poltrone del Ridotto delle Muse. Sarà che ci troviamo di fronte a un personaggio 'd'eccezione', si potrebbe pensare, e quindi capace di gesti altrettanto 'eccezionali'. A parlare è la sua brillantissima carriera diplomatica, che l'ha portata a svolgere incarichi in Myanmar, Uzbekistan e Ucraina, oltre a importanti attività in giro per il mondo. Ambasciatore Brunetti, qual è il suo sentimento ora che vede realizzato il frutto della sua generosa donazione? "Un sentimento di grande soddisfazione, perché il Teatro delle Muse è sempre al centro dell'attenzione culturale di Ancona.

