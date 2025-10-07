L’Inter e il post Sommer | intreccio a sorpresa col Milan

Calciomercato.it | 7 ott 2025

Interesse concreto dei nerazzurri: ecco tutti i dettagli Chi sarà l’erede di Sommer? Pepo Martinez si giocherà le sue fiches da qui ai prossimi mesi, nel frattempo l’ Inter continua a scandagliare il mercato per non farsi cogliere impreparata qualora lo spagnolo non dovesse dare le risposte giuste. In realtà i nerazzurri potrebbero dover prendere due portieri: l’erede dell’elvetico, in scadenza a giugno, ed eventualmente un nuovo vice perché difficilmente l’ex Genoa resterebbe un’altra stagione da secondo. (LaPresse) – Calciomercato.it Per il ruolo di primo, terminato il sogno Donnarumma, si continuano a fare i nomi di Carnesecchi dell’Atalanta e Caprile del Cagliari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

