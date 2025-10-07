L’Inter blinda il big pronto il rinnovo fino al 2030

Il legame tra Alessandro Bastoni e l’ Inter è ormai una certezza tanto quanto il suo contributo sul campo. Due numeri raccontano più di mille parole: 184 presenze e sei reti in maglia nerazzurra, testimonianza di una crescita costante e di un senso di appartenenza che va ben oltre i numeri. Oggi Bastoni non è solo un cardine della difesa, ma uno dei simboli della nuova Inter di Cristian Chivu, punto di riferimento tecnico e carismatico nello spogliatoio. Nonostante il contratto in essere fino al 2028, la dirigenza interista non vuole correre rischi e sta già lavorando a un prolungamento fino a giugno 2030. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it