L’intelligenza artificiale e il lavoro che cambia Tutto esaurito a Carate

Ilgiorno.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bcc Carate e Treviglio fa cultura esplorando nuove frontiere dell’ innovazione: sono state più di 300 le persone che hanno partecipato all’incontro “ Intelligenza artificiale e risorse umane: come cambierà il mondo del lavoro”, organizzato nell’auditorium Ghezzi in collaborazione con lo studio LabLaw. Soci, clienti, imprenditori hanno voluto confrontarsi su un tema che sta cambiando la società. "Il nostro ruolo non è solo erogare credito ma anche accompagnare soci e clienti nella comprensione dei grandi cambiamenti", commenta Ruggero Redaelli, presidente della Bcc Carate e Treviglio. Il moderatore è stato Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

