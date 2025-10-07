L’insaziabile Tadej Pogacar, successo numero 107 in carriera per lui, colpisce ancora e, a soli due giorni di distanza dalla vittoria del titolo continentale, si aggiudica anche la Tre Valli Varesine 2025, Busto Arsizio-Varese di 200,3 chilometri. Il corridore più forte del mondo sembra già pronto per il Giro di Lombardia di sabato prossimo. Lo sloveno arriva ancora una volta da solo, ma questa volta offre un’ulteriore dimostrazione della propria forza perché, a ventuno chilometri dalla conclusione, attacca in discesa e semina con irrisoria facilità i compagni di fuga. L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG precede di quarantacinque secondi il danese Albert Withen Philipsen (Lidl Trek), vincitore della volata del gruppo, e il francese Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’insaziabile Pogacar colpisce ancora e si aggiudica la Tre Valli Varesine