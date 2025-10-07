Linfomi leucemia e mieloma multiplo | al Ruggi attivata la CAR-T Cell Therapy

Nuova e importante opzione terapeutica, presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. È di oggi l’annuncio dell’avvio delle attività cliniche di CAR-T Cell Therapy presso l’UOC di Ematologia e Centro Trapianti di Midollo Osseo, diretta dal professor. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: linfomi - leucemia

Al "Ruggi" di Salerno attivata la CAR-T Cell Therapy per linfomi, leucemie e mieloma multiplo - Presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno è stata attivata la CAR- Scrive ilvescovado.it

Il giorno del solstizio d'estate si celebra la Giornata nazionale dedicata alla lotta dei tumori che colpiscono il sangue - Il 21 giugno ricorre la Giornata Nazionale della lotta contro leucemia, linfomi e mieloma organizzata da AIL: "Un’occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e per lanciare un ... gazzetta.it scrive