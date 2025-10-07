L' influencer Soukaina El Basri ferita | il marito accusato di tentato omicidio

Per la Procura della Repubblica di Biella è stato Jonathan Maldonato a infliggere il 16 maggio del 2024 alla moglie Soukaina El Basri, l’influencer biellese di origine marocchina nota come Siu, la profonda ferita al petto a causa della quale la giovane donna ha rischiato di morire ed è stata a lungo in coma. E' stato infatti notificato oggi all’uomo l’avviso di chiusura indagini che ipotizza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'influencer Soukaina El Basri ferita: il marito accusato di tentato omicidio

In questa notizia si parla di: influencer - soukaina

MONTE SAN GIUSTO - Soukaina è dipendente della Sap di Potenza Picena. Ha 35 anni ed è arrivata in Italia quando aveva appena 20 giorni. «Nessun pregiudizio: tutti mi hanno accolta bene. Rappresento un aiuto nell'integrazione con le famiglie che parlan - facebook.com Vai su Facebook

L'influencer Soukaina El Basri ferita: il marito accusato di tentato omicidio - Per la Procura della Repubblica di Biella è stato Jonathan Maldonato a infliggere il 16 maggio del 2024 alla moglie Soukaina El Basri, l’influencer biellese ... Secondo gazzettadelsud.it

Soukaina El Basri, chi è Siu, l'influencer di Biella in fin di vita con un foro nel petto. Modella e mamma, «col marito non è felice» - Si chiama Soukaina El Basri, ma su Instagram, dove ha oltre 80mila follower, è conosciuta più semplicemente come Siu. Da leggo.it