Linea T2 via Crocefisso chiude 12 giorni per la posa dei binari

Bergamo. Dodici giorni di lavoro senza sosta per realizzare uno dei 23 attraversamenti a raso che caratterizzeranno il percorso della linea T2 della Teb, quella che dalla città si snoderà in direzione della Val Brembana fino a Villa d’Almè: da lunedì 13 a venerdì 24 ottobre via Crocefisso sarà interessata da una chiusura totale, disposta per permettere la posa in sicurezza delle rotaie. L’interruzione sarà effettiva in corrispondenza del civico numero 10, a due passi dal cantiere dell’omonima fermata, dove nel frattempo proseguono gli interventi di completamento delle opere murarie: il divieto di transito, come comunicato tramite degli avvisi affissi nella giornata di lunedì 6 ottobre, sarà continuativo, sette giorni su sette e 24 ore su 24. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Linea T2, via Crocefisso chiude 12 giorni per la posa dei binari

In questa notizia si parla di: linea - crocefisso

