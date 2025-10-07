Linea di Baiano Eav comunica ma non chiarisce | la rabbia dei pendolari
Tempo di lettura: < 1 minuto “Dopo le denunce pubbliche e l’esposto in Procura sulla mancata apertura della tratta di Baiano senza nessuna convocazione, solo ieri, 6 ottobre, attraverso i canali ufficiali di comunicazione di Eav è stato pubblicato un annuncio in merito alla riapertura della linea di Baiano che, oltre ad addossare le colpe della mancata apertura a generici motivi tecnici, non indica nessuna data per la riapertura e rimanda a un prevedibilmente a fine mese”. A scriverlo, in un comunicato stampa sono i rappresentanti dei pendolari Enzo Ciniglio (gruppo Facebook No al taglio dei treni della Circumvesuviana), Salvatore Ferraro (gruppo Facebook Circumvesiana-Eav), Salvatore Alaia (presidente comitato civico E (a)vitiamolo Sperone) e Marcello Fabbrocini (presidente comitato civico Cifariello Ottaviano ). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
