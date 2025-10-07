Linea Cadorna un tesoro da riscoprire nel Parco delle Orobie Valtellinesi

Sondriotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Informazione, aggiornamento e divulgazione si intrecciano nel progetto del Parco delle Orobie Valtellinesi dedicato alla riscoperta della Linea Cadorna. Venerdì scorso, al rifugio Cristina in val Belviso, il Parco ha riunito 25 tra guide alpine e accompagnatori di media montagna per illustrare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: linea - cadorna

Metro verde, da oggi chiudono due stazioni: linea interrotta tra Cadorna e Garibaldi

Cerca Video su questo argomento: Linea Cadorna Tesoro Riscoprire