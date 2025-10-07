Linea Cadorna un tesoro da riscoprire nel Parco delle Orobie Valtellinesi
Informazione, aggiornamento e divulgazione si intrecciano nel progetto del Parco delle Orobie Valtellinesi dedicato alla riscoperta della Linea Cadorna. Venerdì scorso, al rifugio Cristina in val Belviso, il Parco ha riunito 25 tra guide alpine e accompagnatori di media montagna per illustrare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Un imponente sistema di fortificazioni che si estende dalla val d'Ossola, nell'alto Piemonte, alla lombarda Valtellina.
Siamo costretti a spostarlo di quota, ma il trekking nei giorni dell'anniversario della Battaglia partigiana del San Martino non poteva mancare. Abbiamo deciso anche di cambiarne l'orario e andare in trincea e gallerie della Linea Cadorna alla sera, per un racc