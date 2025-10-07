L’inclusione in vasca al via le attività di terapia acquatica presso la piscina di Acerra

Tempo di lettura: 2 minuti L’inclusione in vasca, partono le attività di terapia acquatica. E’ quanto ha deliberato la giunta comunale di Acerra per l’avvio del programma di TMA (Terapia Multisistemica in Acqua) presso l’impianto ‘Carlo Pedersoli’. Un attività possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Acerra e l’ASD TMA Group Italia, con il supporto della Federazione Italiana Nuoto, che gestisce a livello tecnico il Centro Federale di Alta Specializzazione della piscina. La TMA è una terapia che utilizza l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale e motorio nei ragazzi con difficoltà e disabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

