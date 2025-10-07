L' importanza di adottare corretti stili di vita una Settimana Viva di consigli e informazioni
Corretta alimentazione, comportamenti salutari, dipendenze, diabete e rischio cardiovascolare. Saranno questi i temi al centro degli incontri di Settimana viva organizzati dal distretto di Levante su sollecitazione e in stretta collaborazione con Anpas dal 13 al 19 ottobre 2025 nei comuni di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Coldiretti Cuneo sottolinea l'importanza del DDL obesità, recentemente approvato dal Senato, evidenziando la necessità di adottare misure concrete per limitare il consumo di cibi ultra-processati, in particolare nell'alimentazione dei più giovani. - facebook.com Vai su Facebook
Prevenire le malattie con i corretti stili di vita: torna il progetto Giona - Stamani alla Borsa Merci di Arezzo la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti nell’ambito del progetto Giona. Secondo lanazione.it
L’importanza degli stili di vita sani - se entro il 2030 saranno centrati gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile in termini di riduzione dei cattivi stili di vita, l’effetto sarà una possibile riduzione dell’incidenza della disabilità di ... Da quotidianosanita.it