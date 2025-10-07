L’importanza della salute mentale sin dai primi anni di vita

L a salute mentale rappresenta una dimensione essenziale del benessere umano, tanto quanto quella fisica. Eppure, spesso viene presa in considerazione solo quando emergono difficoltà evidenti. Gli studi mostrano che le radici dell’equilibrio psicologico si formano nei primissimi anni di vita, dove le relazioni affettive, l’ambiente familiare e il supporto educativo determinano il modo di percepire sé stessi e gli altri. Sport e salute mentale: per stare bene bastano 15 minuti al giorno X In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025, il dibattito internazionale pone al centro il tema della prevenzione precoce, ricordando che il benessere mentale è un percorso che inizia nell’infanzia e accompagna l’essere umano lungo tutto l’arco della vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

