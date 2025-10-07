L’importanza della salute mentale sin dai primi anni di vita

Iodonna.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L a salute mentale rappresenta una dimensione essenziale del benessere umano, tanto quanto quella fisica. Eppure, spesso viene presa in considerazione solo quando emergono difficoltà evidenti. Gli studi mostrano che le radici dell’equilibrio psicologico si formano nei primissimi anni di vita, dove le relazioni affettive, l’ambiente familiare e il supporto educativo determinano il modo di percepire sé stessi e gli altri. Sport e salute mentale: per stare bene bastano 15 minuti al giorno X In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025, il dibattito internazionale pone al centro il tema della prevenzione precoce, ricordando che il benessere mentale è un percorso che inizia nell’infanzia e accompagna l’essere umano lungo tutto l’arco della vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

l8217importanza della salute mentale sin dai primi anni di vita

© Iodonna.it - L’importanza della salute mentale sin dai primi anni di vita

In questa notizia si parla di: importanza - salute

Respirare bene influisce profondamente sulla salute della pelle e su quella mentale. Di qui l'importanza di riscoprire il respiro come primo gesto di benessere (e bellezza)

L’importanza della salute mentale nei programmi di realtà

Riflettendo sulla salute e benessere dopo i 50: l’importanza della consapevolezza

l8217importanza salute mentale sinL’importanza della salute mentale sin dai primi anni di vita - Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025 evidenzia l’importanza di tutelare la salute mentale nei primi anni di vita, base di un futuro più equilibrato ... Riporta iodonna.it

Salute mentale. Un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid, raddoppiati i casi in 2 anni - È quanto emerge da un’ampia metanalisi appena pubblicata su Jama Pediatrics, che ha incluso 29 studi condotti su oltre 80mila giovani. Si legge su quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: L8217importanza Salute Mentale Sin