L’importanza della salute mentale sin dai primi anni di vita
L a salute mentale rappresenta una dimensione essenziale del benessere umano, tanto quanto quella fisica. Eppure, spesso viene presa in considerazione solo quando emergono difficoltà evidenti. Gli studi mostrano che le radici dell’equilibrio psicologico si formano nei primissimi anni di vita, dove le relazioni affettive, l’ambiente familiare e il supporto educativo determinano il modo di percepire sé stessi e gli altri. Sport e salute mentale: per stare bene bastano 15 minuti al giorno X In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025, il dibattito internazionale pone al centro il tema della prevenzione precoce, ricordando che il benessere mentale è un percorso che inizia nell’infanzia e accompagna l’essere umano lungo tutto l’arco della vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: importanza - salute
Respirare bene influisce profondamente sulla salute della pelle e su quella mentale. Di qui l'importanza di riscoprire il respiro come primo gesto di benessere (e bellezza)
L’importanza della salute mentale nei programmi di realtà
Riflettendo sulla salute e benessere dopo i 50: l’importanza della consapevolezza
? In occasione della giornata mondiale della Salute Mentale, venerdì 10 ottobre, l’Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna (O.N.D.A.) invita a organizzare attività/servizi gratuiti rivolti alla popolazione femminile per sensibilizzare sull’importanza d Vai su Facebook
L’importanza della salute mentale sin dai primi anni di vita - Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025 evidenzia l’importanza di tutelare la salute mentale nei primi anni di vita, base di un futuro più equilibrato ... Riporta iodonna.it
Salute mentale. Un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid, raddoppiati i casi in 2 anni - È quanto emerge da un’ampia metanalisi appena pubblicata su Jama Pediatrics, che ha incluso 29 studi condotti su oltre 80mila giovani. Si legge su quotidianosanita.it