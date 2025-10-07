L’impegno della Regione Sgravi per le attività colpite dalla crisi idrica
Sgravi in arrivo per le attività colpite dalla crisi idrica del Trasimeno. Sarà discusso in consiglio regionale venerdì ma ha già passato all’unanimità il voto in prima commissione il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "Modificazione alla legge regionale 29 luglio 2025, numero 5". La modifica all’Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 prevede una maggiore riduzione del canone dovuto dalle attività economiche e sociali per l’utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali. Prima del voto finale è stato approvato un emendamento per spostare al 15 novembre il termine del pagamento del canone per l’anno 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
