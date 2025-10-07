Limnées la bellezza acquatica delle donne nella mostra di Camille Ropert
Nell'ambito della Barcolana cultura 2025 nella sala Fittke, piazza Piccola 3 si è aperta la mostra fotografica di Camille Ropert, un’artista contemporanea francese, che presenta la serie intitolata Limnées (le ninfee delle acque dolci).Questa serie esplora nuove rappresentazioni visive che si. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: limn - bellezza
La bellezza e il mistero di Casablanca, racchiusi in un profumo. Lasciati trasportare in un viaggio sensoriale tra le suggestive strade del Marocco con il nostro profumo, Casablanca. Un aroma inebriante, sofisticato e avvolgente che ti farà sentire unico e irres Vai su Facebook