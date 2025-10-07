Liguria minuto di silenzio per il 7 ottobre | M5s Avs e Lista Orlando lasciano l’aula

Imolaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi in Consiglio regionale della Liguria è stato proposto un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’attentato del 7 ottobre in Israele. Abbiamo scelto di uscire dall’aula. Non perché non rispettiamo il dolore delle vittime ma perché consideriamo questo gesto del tutto strumentale e quindi inaccettabile”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

liguria minuto di silenzio per il 7 ottobre m5s avs e lista orlando lasciano l8217aula

© Imolaoggi.it - Liguria, minuto di silenzio per il 7 ottobre: M5s, Avs e Lista Orlando lasciano l’aula

In questa notizia si parla di: liguria - minuto

liguria minuto silenzio 7Consiglio Liguria, bagarre su minuto di silenzio per 7 ottobre - Polemiche nel Consiglio regionale della Liguria sul minuto di silenzio per commemorare il secondo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. Da msn.com

liguria minuto silenzio 7Strage 7 ottobre, Boitano: sinistre boicottano minuto di silenzio, sbagliato lasciare l’aula - Essere contro la guerra significa essere dalla parte di tutte le vittime, ovunque nascano, qualunque bandiera portino e ci dispiace constatare che l’opposizione abbia scelto di andarsene invece di ... Secondo ligurianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Liguria Minuto Silenzio 7