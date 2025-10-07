Liguria minuto di silenzio per il 7 ottobre | M5s Avs e Lista Orlando lasciano l’aula

“Oggi in Consiglio regionale della Liguria è stato proposto un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’attentato del 7 ottobre in Israele. Abbiamo scelto di uscire dall’aula. Non perché non rispettiamo il dolore delle vittime ma perché consideriamo questo gesto del tutto strumentale e quindi inaccettabile”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

