Ligresti cita Nagel | il ‘papello’ del 2012 torna in aula

Un'azione civile riaccende una storia che sembrava archiviata: Jonella Ligresti chiede a Alberto Nagel e a Mediobanca oltre 20 milioni di euro, riportando al centro della scena il controverso "papello" del 2012 e un passato che ancora pesa. Un atto che rimette in gioco il passato L'iniziativa legale di Jonella Ligresti segna un passaggio inedito:

Mediobanca, Jonella Ligresti fa causa al ceo Alberto Nagel. Chiede 20 milioni per il papello del 2012 - Al centro della contesa ci sarebbe il documento redatto dalla famiglia Ligresti con oggetto le richieste rivolte a Mediobanca nell’ambito della ristrutturazione di Premafin e della controllata Fonsai ... Riporta milanofinanza.it

Fonsai, perché Mediobanca si è esposta così tanto con Ligresti? - Il problema è che la banca guidata da Alberto Nagel è fondata sul conflitto di interessi. Lo riporta panorama.it