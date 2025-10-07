Liga | il Real batte il Villarreal e torna primo Barça ko a Siviglia
Madrid (Spagna) 6 ottobre 2025 - Il Real Madrid di Xabi Alonso si riprende subito dal ko nel derby e riconquista il primato in graduatoria. Nel big match del Bernabeu i madrileni superano il Villarreal e approfittano del ko blaugrana in terra di Andalusia per tornare soli in cima a La Liga. Il Barça ne prende 4 contro il Siviglia e in città torna l'entusiasmo anche nella sponda biancorossa della città. Atletico Madrid fermato sul pari, mentre l'Elche incassa il primo ko in campionato. Prima vittoria stagionale per il Girona e Athletic Bilbao che ritrova i tre punti dopo ben 6 gare senza tra tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
