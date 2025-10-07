Lieve scossa di terremoto tra Serra San Quirico e Mergo nessun danno segnalato

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, martedì 7 ottobre, alle 10:45 ora italiana, con epicentro a 1 chilometro a ovest di Serra San Quirico, in provincia di Ancona. Secondo i rilevamenti della Sala Sismica INGV il sisma ha avuto una magnitudo di 1.1 ad una profondità di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Terremoto: lieve scossa al largo di Pulsano Magnitudo 2,2 registrata alle 13,04

Lo sciame sismico sulla costa garganica continua: lieve scossa nella notte con epicentro in mare

Campi Flegrei, lieve scossa di terremoto vicino al cimitero di Pozzuoli: “Accompagnata da boato”

*Lieve scossa di terremoto nel Golfo di Salerno* ? Epicentro in mare aperto di fronte alla costa cilentana Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #scossa #terremoto #salerno #lieve #golfo #mare #aperto #fronte Vai su Facebook

Sisma di magnitudo 2.1 registrato nella notte. La lieve scossa avvertita dalla popolazione Il terremoto registrato dall'Osservatorio Geofisico Valle del Liri a due chilometri da Posta Fibreno La terra trema in Valle di Comino. Il sisma avvertito dalla… - X Vai su X

Terremoto nelle Marche: forte scossa scuote la regione, paura tra i residenti - Una forte scossa di terremoto ha colpito le Marche nella mattinata di oggi, provocando paura e allarme tra i residenti della regione. Da notizie.it

Terremoto oggi a Pesaro, scossa di magnitudo 4.4 al largo delle Marche - Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto si è verificato alle ore 12:14, con epicentro localizzato in mare, a circa 37 chilometri a est di Pesaro e 32 ... Come scrive tg.la7.it