L'idea shock di Soulé | Se con l'Argentina non si sblocca può essere convocato dall'Italia

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matias Soulé, stella della Roma, non è stato mai convocato dall'Argentina. Il suo procuratore fa sapere che se non arriverà la convocazione potrebbe dire sì all'Italia, che lo aveva già sondato con Spalletti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: idea - shock

GRANDE FRATELLO SHOCK: la folle idea di Simona Ventura!

L'Argentina non lo chiama, l'idea shock di Soulé: "Può giocare per l'Italia"

L'Argentina non lo chiama, l'idea shock per Soulé: "Può giocare per l'Italia"

idea shock soul233 argentinaL’idea shock di Soulé: “Se con l’Argentina non si sblocca può essere convocato dall’Italia” - Il suo procuratore fa sapere che se non arriverà la convocazione potrebbe dire sì all’Italia, che lo aveva già sondato con ... Scrive fanpage.it

idea shock soul233 argentinaL'Argentina non lo chiama, l'idea shock di Soulé: "Può giocare per l'Italia" - Martin Guastadisegno, procuratore dell'attaccante della Roma, non chiude le porte all'azzurro: "Matias è italo- Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Idea Shock Soul233 Argentina