Liceo Alessi si cerca un nuovo dirigente

L'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria cerca un nuovo dirigente per il liceo scientifico Alessi di Perugia dopo la sospensione dell'ex ‘preside’ Paladino. Pubblicato sul sito dell'Usr, a firma del dirigente Sergio Repetto, la “nota di interpello per la reggenza temporanea” della scuola. Liceo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

