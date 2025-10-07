Liceo Alessi Serve un preside supplente I genitori | Auspichiamo Improta bis
Dopo la sospensione temporanea della professoressa Laura Carmen Paladino dalla dirigenza dello Scientifico Alessi, si apre una nuova fase: quella della reggenza del Liceo. Il direttore dell’ufficio scolastico regionale, Sergio Repetto ha messo mano allo strumento dell’ interpello. Il documento è stato pubblicato sul sito dell’Usr e c’è tempo fino ad oggi per dare la propria disponibilità. In sostanza, si cercano presidi volontari per guidare il liceo. Dirigenti volenterosi pronti ad accollarsi sulle spalle, oltre al proprio istituto, anche la gestione dello Scientifico. In attesa di candidati ufficiali, scatta il toto reggente: sarà di nuovo il dirigente del Politecnico Capitini, Silvio Improta, a traghettare la scuola di via Ruggero d’Andreotto in attesa di nuovi sviluppi?. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: liceo - alessi
Liceo Alessi, la dirigente scolastica sospesa dopo le proteste dei genitori
Liceo Alessi, sospesa la dirigente scolastica. Il Comune: "Oggi guardiamo con fiducia al futuro"
#Liceo ‘#Alessi’ #Perugia: sospesa la #preside Paladino. Le #tappe della #vicenda https://umbriaon.it/liceo-alessi-di-perugia-sospesa-la-preside-paladino-le-tappe-della-vicenda/… #Umbria #scuola #scuole - X Vai su X
La dirigente scolastica del liceo scientifico "Galeazzo Alessi" di Perugia, la professoressa Laura Carmen Paladino, è stata sospesa dall'incarico a partire da oggi, lunedì 29 settembre Vai su Facebook
Liceo Alessi Serve un preside supplente. I genitori: "Auspichiamo Improta bis" - Dopo la sospensione temporanea della professoressa Laura Carmen Paladino dalla dirigenza dello Scientifico Alessi, si apre una nuova fase: ... Lo riporta lanazione.it
Perugia, la preside del liceo Alessi è stata sospesa - di Maurizio Troccoli La dirigente scolastica del liceo scientifico “Galeazzo Alessi” di Perugia, professoressa Laura Carmen Paladino, è stata sospesa dall’incarico a partire dal 29 settembre 2025 dall ... Da umbria24.it