Liceo Alessi Serve un preside supplente I genitori | Auspichiamo Improta bis

Dopo la sospensione temporanea della professoressa Laura Carmen Paladino dalla dirigenza dello Scientifico Alessi, si apre una nuova fase: quella della reggenza del Liceo. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Sergio Repetto ha messo mano allo strumento dell' interpello. Il documento è stato pubblicato sul sito dell'Usr e c'è tempo fino ad oggi per dare la propria disponibilità. In sostanza, si cercano presidi volontari per guidare il liceo. Dirigenti volenterosi pronti ad accollarsi sulle spalle, oltre al proprio istituto, anche la gestione dello Scientifico. In attesa di candidati ufficiali, scatta il toto reggente: sarà di nuovo il dirigente del Politecnico Capitini, Silvio Improta, a traghettare la scuola di via Ruggero d'Andreotto in attesa di nuovi sviluppi?.

