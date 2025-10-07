CASTELFIORENTINO Nuova casa per la libreria Libri & Persone, che a Castelfiorentino si è trasferita dalla sede di via Garibaldi ai rinnovati spazi del Centro Culturale Cambio, in via Matteotti. Un trasloco che permetterà alla sede valdelsana della libreria, l’altra è a Empoli dal 2021, non solo di ampliare la propria offerta di volumi (accoglie circa 10mila titoli), ma anche di poter sviluppare il proprio progetto di cultura, cittadinanza e inclusione in spazi ancora più accoglienti e adeguati. Un bel passo avanti dopo essere approdata a Castelfiorentino nel dicembre 2023 come semplice temporary store. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Libri & Persone. La nuova casa dell’altra libreria