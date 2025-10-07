LibrArti giovedì 9 ottobre presentazione del volume I luoghi di Giovanni Fattori a Livorno a Villa Mimbelli

Giovedì 9 ottobre, alle 16.30 ai Granai di Villa Mimbelli, si terrà la presentazione in anteprima del volume “I luoghi di Giovanni Fattori a Livorno” a cura della cooperativa Agave, edito da Pacini Editore.Il libro, curato da Jacopo Suggi, accompagna un progetto di cartellonistica culturale e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

