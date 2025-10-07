Libia-Capo Verde Qualificazioni Mondiali Africa 08-10-2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Libia e Capo Verde si affrontano in una partita valida per la nona giornata del Gruppo D delle qualificazioni africane per la Coppa del Mondo 2026. Gli ospiti, che vengono da cinque vittorie consecutive e comandano la classifica con quattro punti di margine sulla seconda, sono a un passo dal partecipare a un Mondiale per la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Libia-Capo Verde (Qualificazioni Mondiali Africa, 08-10-2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: libia - capo

Gaza, capo Mossad Barnea chiede aiuto a Witkoff per deportazione palestinesi dalla Striscia: “Etiopia, Indonesia e Libia disponibili”

Libia, capo milizia dell'esercito ucciso in una faida tribale

Libia-Capo Verde (Qualificazioni Mondiali Africa, 08-10-2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Ieri in #Libia il generale Iannucci, capo del Comando Operativo di Vertice Interforze, ha incontrato il capo di stato maggiore Mohamed al Haddad. Una visita molto attesa, in cui si è discusso del potenziamento della collaborazione militare fra Italia e governo di - X Vai su X

Ghana 1:0 Mali Libia 2:0 eSwatini Niente da fare per il Mali che proprio non riesce ad acciuffare una qualificazione al mondiale Djiku regala al Ghana una vittoria preziosissima. Bene la Libia di Cisse che in volata può mettere paura a Capo V - facebook.com Vai su Facebook

Libia-Capo Verde, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE - Libia e Capo Verde sono pronte ad affrontarsi: scopri dove vedere la partita in streaming LIVE e diretta TV gratis ... Da msn.com