Libano drone israeliano su Zebdine morti Hassan Ali Jamil Atwi e moglie Idf | Uomo chiave per difesa aerea Hezbollah ; momento dell' esplosione - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno diffuso una dichiarazione ufficiale in cui attribuiscono ad Atwi un ruolo chiave nella ricostruzione e nel rifornimento delle capacità di difesa aerea del gruppo sciita Un lampo improvviso, poi le fiamme. Le immagini registrate da una telecame. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

libano drone israeliano su zebdine morti hassan ali jamil atwi e moglie idf uomo chiave per difesa aerea hezbollah momento dell esplosione video

© Ilgiornaleditalia.it - Libano, drone israeliano su Zebdine, morti Hassan Ali Jamil Atwi e moglie, Idf: " Uomo chiave per difesa aerea Hezbollah"; momento dell'esplosione - VIDEO

In questa notizia si parla di: libano - drone

Libano, attacco con drone israeliano in autostrada provoca un morto

Mo: Beirut, 'drone israeliano colpisce veicolo nel sud del Libano, 1 morto e 3 feriti'

Mo: Beirut, 'drone israeliano colpisce veicolo nel sud del Libano, 1 morto e 3 feriti'

libano drone israeliano zebdineAuto esplode nel sud del Libano, attacco con drone israeliano. Idf: "Ucciso esponente Hezbollah" - Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano il momento in cui un'auto esplode nel villaggio di Zebdine, nel Libano meridionale. Come scrive msn.com

libano drone israeliano zebdineLibano, attacco con drone israeliano: ucciso miliziano Hezbollah - Un importante miliziano di Hezbollah nel sistema di difesa aerea del movimento integralista islamico filoiraniano è stato ucciso in un attacco con drone israeliano nel sud de ... Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Libano Drone Israeliano Zebdine