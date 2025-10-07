Libano drone israeliano su Zebdine morti Hassan Ali Jamil Atwi e moglie Idf | Uomo chiave per difesa aerea Hezbollah ; momento dell' esplosione - VIDEO
Lunedì, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno diffuso una dichiarazione ufficiale in cui attribuiscono ad Atwi un ruolo chiave nella ricostruzione e nel rifornimento delle capacità di difesa aerea del gruppo sciita Un lampo improvviso, poi le fiamme. Le immagini registrate da una telecame. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: libano - drone
Libano, attacco con drone israeliano in autostrada provoca un morto
Mo: Beirut, 'drone israeliano colpisce veicolo nel sud del Libano, 1 morto e 3 feriti'
Mo: Beirut, 'drone israeliano colpisce veicolo nel sud del Libano, 1 morto e 3 feriti'
? Roma, 6 ott. (askanews) - Un importante miliziano di Hezbollah nel sistema di difesa aerea del movimento integralista islamico filoiraniano è stato ucciso in un attacco con drone israeliano nel sud del Libano. Lo ha riportato l'esercito dello stato ebraico. Ha Vai su Facebook
Il mondo oggi Un drone russo sconfina in Romania, Starlink in Libano e altre notizie interessanti A cura di Michelangelo Genone Carte di Laura Canali - X Vai su X
Auto esplode nel sud del Libano, attacco con drone israeliano. Idf: "Ucciso esponente Hezbollah" - Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano il momento in cui un'auto esplode nel villaggio di Zebdine, nel Libano meridionale. Come scrive msn.com
Libano, attacco con drone israeliano: ucciso miliziano Hezbollah - Un importante miliziano di Hezbollah nel sistema di difesa aerea del movimento integralista islamico filoiraniano è stato ucciso in un attacco con drone israeliano nel sud de ... Si legge su libero.it