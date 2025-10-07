Liam hemsworth domina il trailer ufficiale della quarta stagione di the witcher
anticipazioni sulla quarta stagione di the witcher. La prossima stagione della celebre serie fantasy porterà sullo schermo un nuovo capitolo delle avventure di Geralt di Rivia, interpretato da Liam Hemsworth. I nuovi episodi si concentreranno sulla missione del protagonista e del suo gruppo alla ricerca di Ciri, un percorso che si preannuncia ricco di sfide e pericoli. trailer ufficiale e trama della quarta stagione. il trailer e i dettagli principali. Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della quarta stagione di The Witcher, mostrando Geralt alle prese con la formazione di un team composto da personaggi noti e nuove figure. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: liam - hemsworth
Liam Hemsworth e Gabriella Brooks si sposano
Trailer della stagione 4 di the witcher con liam hemsworth nei panni di geralt
The Witcher 4, Netflix svela il primo teaser e la data d'uscita della nuova stagione con Liam Hemsworth
C'è la docuserie su Victoria Beckham, The Witcher 4 con Liam Hemsworth e A House of Dynamite di Kathryn Bigelow - facebook.com Vai su Facebook
C'è la docuserie su Victoria Beckham, The Witcher 4 con Liam Hemsworth e A House of Dynamite di Kathryn Bigelow - X Vai su X
The Witcher 4: nel trailer Geralt, interpretato da Liam Hemsworth, trova alleati e una pericolosa missione - Arriverà il 30 ottobre su Netflix la nuova stagione della serie, la prima dopo l'addio di Henry Cavill alla parte del protagonista. Segnala movieplayer.it
The Witcher: Stagione 4 si mostra in un trailer ufficiale, con Liam Hemsworth in azione e non solo - Netflix ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per The Witcher: Stagione 4, che mostra diverse scene tratte dai nuovi episodi in arrivo con la serie infine prevista arrivare a fine mese. multiplayer.it scrive