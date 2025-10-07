L’IA di Google può cambiare la scuola in meglio Ma non avrà un volto umano

Repubblica.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervista esclusiva a Maureen Heymans, responsabile globale dei servizi per l’apprendimento di Google. Dal suo lavoro è nato l’Apprendimento guidato di Gemini, la nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale generativa che accompagna gli utenti passo dopo passo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

