Si apre con una sconfitta il cammino stagionale dell’Hockey Prato: il CP Grosseto si è imposto per 6-1 nel match valido per la prima giornata della Coppa Italia di Serie B svoltosi nel capoluogo maremmano due giorni fa. Gli uomini di coach Bernardini recriminano per il punto del momentaneo pareggio prima assegnato e poi annullato dal direttore di gara. L’occasione da sfruttare per il riscatto arriverà sabato prossimo, quando si disputerà il secondo turno di coppa contro il Follonica. E con il PalaRogai ancora indisponibile, è stata chiesta l’inversione del campo: per Poli e compagni si profila un altra trasferta in provincia di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Hockey Prato parte con una sconfitta