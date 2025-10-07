Abbiamo visto Nicolò Zaniolo mandare in curva un pallone calciato dai limiti dell’area piccola, praticamente a porta vuota. Vakoun Bayo spedirla su Marte con l’esterno da ancora più vicino. Il capocannoniere di questa Serie A, Christian Pulisic, sbagliare un rigore. In realtà, nulla di nuovo: segnare è la cosa più difficile di questo sport e il calcio ce lo ricorda periodicamente. Lo ricorda a noi che abbiamo i piedi storti e che giochiamo una volta a settimana col fiatone che ci annebbia la vista; e lo ricorda agli attaccanti di professione, che per mettere il pallone in porta si allenano ogni giorno e che per quella singola abilità vengono pagati milioni di euro. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

L'Hellas Verona contro il gol