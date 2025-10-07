L' Hellas Verona contro il gol

Ultimouomo.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo visto Nicolò Zaniolo mandare in curva un pallone calciato dai limiti dell’area piccola, praticamente a porta vuota. Vakoun Bayo spedirla su Marte con l’esterno da ancora più vicino. Il capocannoniere di questa Serie A, Christian Pulisic, sbagliare un rigore. In realtà, nulla di nuovo: segnare è la cosa più difficile di questo sport e il calcio ce lo ricorda periodicamente. Lo ricorda a noi che abbiamo i piedi storti e che giochiamo una volta a settimana col fiatone che ci annebbia la vista; e lo ricorda agli attaccanti di professione, che per mettere il pallone in porta si allenano ogni giorno e che per quella singola abilità vengono pagati milioni di euro. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

l hellas verona contro il gol

© Ultimouomo.com - L'Hellas Verona contro il gol

In questa notizia si parla di: hellas - verona

Calciomercato Hellas Verona, è ufficiale l’acquisto di Ebosse: il comunicato del club

Ufficiale il ritorno di Valentini all'Hellas Verona

Suslov Hellas Verona, lo slovacco rivela: «Baroni ha provato a prendermi alla Lazio l’anno scorso? Ecco cosa è successo»

hellas verona contro golIl paradosso Hellas Verona: nelle ultime 4 gare ben 62 tiri e soltanto un gol su rigore - Zanetti ha provato a rimettere subito in piedi il suo Verona dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Scrive tuttomercatoweb.com

hellas verona contro golPinamonti dopo Hellas Verona-Sassuolo 0-1: “E’ una vittoria che dà fiducia” - Andrea Pianamonti autore del gol vittoria nella sfida contro l’Hellas Verona, al termine della gara ha commentato il gol e la prestazione della squadra, queste le dichiarazioni dell’attaccante ... Segnala canalesassuolo.it

Cerca Video su questo argomento: Hellas Verona Contro Gol