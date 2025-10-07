LG OLED Serie G5 crolla di prezzo per la Festa delle Offerte Prime

Durante la Festa delle Offerte Prime, la serie LG OLED evo G5 diventa ancora più conveniente! Tutte le dimensioni di schermo sono state ribassate di prezzo: dal compatto 48 pollici al gigantesco 83", passando per le versioni più popolari da 55" e 77", che offrono le occasioni migliori. 🔗 Leggi su Dday.it

LG OLED serie G5 è uno dei migliori TV dell'anno e ora può essere tuo ad un prezzo speciale

