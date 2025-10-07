Lezioni di latino tra fumetti e Instagram

Il latino studiato come una lingua viva: il docente che entra in classe e parla latino, proponendo letture e comprensione del testo come in inglese. È l’idea del professor Simone Riva, insegnante al liceo delle Scienze umane delle Canossiane. Con i ragazzi ha creato anche una pagina Instragram ( ludendodiscimus che conta 1.340 followers) nella lingua dell’antico impero romano. Riva scardina così la paura del latino, spesso unico ostacolo alla scelta del liceo delle Scienze umane. Il prof ne ha parlato nel Campus di orientamento delle scuole paritarie, tenutosi nei giorni scorsi all’oratorio di San Biagio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lezioni di latino tra fumetti e Instagram

Lezioni da 56 minuti e con le ore accumulate si organizzano laboratori pomeridiani di Latino, Greco, Informatica e Giornalismo. La scuola che adotta il “Curriculo Smart”. INTERVISTA

