L’ex stella del Barcellona conferma che si ritirerà a fine stagione

2025-10-07 21:15:00 Jordi Alba, ex terzino del Barcellona e della Spagna, ha annunciato sui social che si ritirerà al termine della stagione della MLS. Alba, che ha vinto il Campionato Europeo 2012 con la Spagna dopo aver segnato in finale, oltre a una serie di riconoscimenti per il club tra cui la Champions League e cinque titoli LaLiga, sta attualmente giocando insieme agli ex compagni di squadra del Barcellona Lionel Messi, Sergio Busquets e Luis Suarez all'Inter Miami. Il 36enne, arrivato a Miami nel 2023, ha aiutato il club a qualificarsi per gli spareggi della MLS che dovrebbero concludersi all'inizio di dicembre.