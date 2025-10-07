L' ex sindaco di Ancona Valeria Mancinelli sarà la nuova capogruppo Pd in Regione

L’ex sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, guiderà il gruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale delle Marche. La nomina è arrivata nel corso dell’incontro ufficiale tenutosi ieri, lunedì 6 ottobre, nella sede del Pd Marche ad Ancona, convocato dalla segretaria regionale Chantal. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

