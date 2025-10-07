L' ex sindaco di Ancona Valeria Mancinelli sarà la nuova capogruppo Pd in Regione
L’ex sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, guiderà il gruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale delle Marche. La nomina è arrivata nel corso dell’incontro ufficiale tenutosi ieri, lunedì 6 ottobre, nella sede del Pd Marche ad Ancona, convocato dalla segretaria regionale Chantal. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Ex sindaca di Ancona sarà capogruppo Pd in Consiglio Regionale - L'ex sindaca di Ancona, per due mandati, Valeria Mancinelli sarà la nuova capogruppo del Pd in Consiglio regionale dopo aver ottenuto 8. Secondo msn.com
Valeria Mancinelli, ex sindaca super votata: «Il Pd riparte da Ancona. Bugaro? Stracciato 3 a 0» - Valeria Mancinelli, già sindaco di Ancona, oggi la più votata dei candidati Pd delle Marche al consiglio regionale con ben 8. msn.com scrive