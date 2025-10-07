L’ex leggenda del Real Madrid colpisce a Barcellona e esorta Hansi a cambiare il suo approccio
2025-10-07 13:24:00 Il web non parla d’altro: Toni Kroos si è scagliato al boss del Barcellona Hansi e crede che l’impegno del tedesco a giocare in un certo modo li lascia esposti in ritardo nelle partite. Il Barcellona ha perso le ultime due partite nelle fasi di chiusura, scendendo per 4-1 al Sevilla domenica dopo che la squadra di casa ha segnato nel 90 ° e 96 ° minuto. Quattro giorni prima, un goal di 90 minuti di Gonzalo Ramos ha consegnato a PSG una vittoria per 2-1 in Champions League in Catalogna. Il team di Flick impiega uno stile ad alta energia e alta stampa, addendosi alle tradizioni del club, ma Kroos afferma che sembra insostenibile per l’intero gioco e devono imparare ad essere più pragmatici quando necessario. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
