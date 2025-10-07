L’ex Juve spiazza tutti | Tornerei di corsa i tifosi lo aspettano a braccia aperte

L’ex Juventus spiazza davvero tutti, sottolineando che è pronto a tornare in bianconero e lo farebbe anche di corsa. I tifosi lo aspettano a braccia aperte. Dopo Juventus-Milan e la sfida con gli ex Adrien Rabiot e Max Allegri la nostalgia è protagonista in casa bianconera. Oggi torna a parlare un calciatore molto legato a questo ambiente. (ANSA) TvPlay.it “ Ci tornerei non volentieri, ma molto di più, anzi non me ne sarei mai andato. Ho capito anche la situazione e va bene così, bisogna andare avanti. Se la Juve fa delle scelte bisogna seguirle. 🔗 Leggi su Tvplay.it

