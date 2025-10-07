L’ex fidanzato di Chiara Petrolini | Non mi ero accorto delle gravidanze neanche quando era svestita

“Usavo raramente contraccettivi, ma non ci siamo mai posti il problema di un’eventuale gravidanza”. È il racconto di Samuel Granelli, l’ex fidanzato di Chiara Petrolini, nel corso della terza udienza del processo a carico della giovane di Parma, accusata di aver ucciso due neonati subito dopo averli segretamente partoriti da sola. “Non ho mai avuto la percezione che potesse essere in gravidanza, mai un sospetto, non ho mai notato nulla: neanche quando era svestita”, assicura il ragazzo, coetaneo della sua ex (oggi hanno entrambi 23 anni). Durante la sua deposizione in aula, Granelli ha ripercorso la relazione con Petrolini: i due si sono messi insieme per la prima volta quando avevano 16 anni e sono rimasti insieme fino al 2022, poi si sono ri-fidanzati nel settembre 2023. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’ex fidanzato di Chiara Petrolini: “Non mi ero accorto delle gravidanze, neanche quando era svestita”

In questa notizia si parla di: fidanzato - chiara

Notizia bomba per Chiara Ferragni: pronta a un altro figlio col nuovo fidanzato, ecco chi è

Marina di guardo e il fidanzato: chi è l’amore della mamma di chiara ferragni

Fedez incontra il nuovo fidanzato di Chiara: la reazione spiazza tutti

LE NOTIZIE DEL GIORNO - "Chiara mi disse che avevano trovato un bambino nel giardino di casa ma non mi disse che era suo", ha detto l'ex fidanzato di Chiara Petrolini Vai su Facebook

Chiara Petrolini, l’ex fidanzato sulla gravidanza: “Mai sospettato nulla” - X Vai su X

Chiara Petrolini: «Mi sono avvicinata a Samuel per la seconda gravidanza, volevo che questa andasse bene». L'analisi degli esperti - Chiara Petrolini e Samuel Granelli, l'ex fidanzato e padre dei due neonati morti e sepolti in giardino, nella villa di famiglia a Vignale di Traversetolo, si sono ritrovati nell'aula ... Secondo msn.com

Chiara Petrolini, l'ex fidanzato Samuel Granelli non aveva capito che fosse incinta "nemmeno da svestita" - “Mai notato nulla, nemmeno quando era svestita”: la deposizione davanti ai giudici della Corte d'Assise di Parma di Samuel Petrolini, l'ex fidanzato di Chiara Petrolini ... Lo riporta virgilio.it