L’ex deputato ha bisogno di un rene per sopravvivere | l’appello sui social di Amato Berardi oggi in dialisi

« Amato Berardi cerca un rene »: comincia così l’annuncio su Facebook dell’ex parlamentare molisano, 68 anni, oggi in dialisi in Italia dopo molti anni passati all’estero. Nella nota postata sul social network e corredata da una foto in ospedale, Berardi «lancia un appello a parenti e amici che lo stimano e lo conoscono perché cerca un rene causa una malattia gravissima ». Nel post Berardi ricorda anche la mobilitazione della Niaf, l’associazione che promuove l’Italia negli Stati Uniti, impegnata a sua volta nella ricerca di un donatore. Chi è Amato Berardi. Nato nel 1958 a Longano, in provincia di Isernia, Amato Berardi è stato naturalizzato statunitense dopo aver vissuto per decenni a Philadelphia, dove si era trasferito con la famiglia all’età di dodici anni. 🔗 Leggi su Open.online