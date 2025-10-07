L'ex arbitro Eriksson | Collina guardava i nostri corpi quasi nudi Provavo disgusto e umiliazione

Eriksson ha raccontato in cosa consistevano i test per gli arbitri internazionali introdotti da Collina: "Ci spogliavamo in mutande e salivamo sulla bilancia. Tra alcuni colleghi si è creata un'isteria per il peso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Collina ci fece spogliare e ci osservava nudi, con sguardo freddo. Era degradante» L'ex arbitro Eriksson: «I suoi test sul peso erano disgustosi. A quelli della vista trovarono un arbitro cieco ad occhio»

