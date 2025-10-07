L’evoluzione della robotica domestica | Ecovacs ridefinisce la pulizia intelligente
(Adnkronos) – In collaborazione con Ecovacs Robotics Il mercato della robotica domestica continua la sua rapida evoluzione, con produttori come Ecovacs Robotics che presentano sistemi avanzati volti a massimizzare l'autonomia e l'efficacia della pulizia. L'ultima gamma di dispositivi del brand si distingue per l'integrazione di intelligenza artificiale e stazioni di gestione dello sporco completamente automatizzate. Dai . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: evoluzione - robotica
