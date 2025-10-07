L’Europarlamento concede l’immunità a Ilaria Salis | decisivo un solo voto di scarto

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un voto che divide Strasburgo. STRASBURGO, 7 ottobre 2025. Con 306 voti favorevoli contro 305 contrari, il Parlamento europeo ha approvato l’immunità per l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis. Un risultato ottenuto per un solo voto di differenza, al termine di una votazione a scrutinio segreto che ha visto anche 17 astenuti e circa cento assenti. “Una vittoria per la democrazia e l’antifascismo”. Poche ore dopo l’annuncio, Ilaria Salis ha definito il voto come “una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo”, sottolineando che la decisione del Parlamento “dimostra che la resistenza funziona”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

