L’Eurocamera salva la Salis per un voto bufera su Metsola | Negata la ripetizione dello scrutinio

Ilaria Salis Un solo voto. Una differenza così esigua da scatenare un terremoto politico nel cuore dell’Europa. Il Parlamento europeo ha confermato l’immunità parlamentare di Ilaria Salis con 306 voti favorevoli contro 305 contrari e 17 astensioni, respingendo la richiesta delle autorità ungheresi di sospenderla. Ma è quanto accaduto dopo la proclamazione del risultato a trasformare una votazione già controversa in un caso politico destinato a lasciare strascichi. L’eurodeputato tedesco del Ppe Markus Faber ha immediatamente segnalato un malfunzionamento della propria scheda elettronica, chiedendo la ripetizione del voto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - L’Eurocamera salva la Salis per un voto, bufera su Metsola: “Negata la ripetizione dello scrutinio”

