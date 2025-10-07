L’Eurocamera approva l’immunità a Ilaria Salis

Martedì mattina il parlamento europeo ha respinto la richiesta dell’Ungheria di revocare l’immunità a Ilaria Salis, l’eurodeputata di Avs accusata di aver aggredito dei neonazisti a una manifestazione di estrema destra a Budapest nel 2023, accuse che lei ha sempre negato. Secondo le dichiarazioni ufficiali dei partiti nei giorni scorsi, l’immunità di Salis avrebbe dovuto essere revocata, ma il voto segreto ha ribaltato il risultato per un solo voto: 306 i favorevoli e 305 i contrari, mentre 17 sono stati gli astenuti. È probabile che abbiano contribuito alcuni eurodeputati indipendenti e membri di centrodestra del Partito Popolare Europeo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

