L' Eurocamera approva l' immunità a Ilaria Salis per un solo voto

Salva per un solo voto. La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l’immunità a favore dell’eurodeputata Avs, Ilaria Salis che ha incassato il sì della Plenaria dell’Eurocamera alla sua immunità con un solo voto in più. I favorevoli sono stati 306, i contrari 305. Baci, abbracci e anche un mazzo di fiori per Ilaria Salis. Così i colleghi hanno festeggiato a caldo l’eurodeputata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

