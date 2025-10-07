Lettere dal fronte all' Archivio di Stato di Avellino la presentazione del libro di Gianluca Amatucci

Sono testimonianze e storie che raccontano l’orrore della guerra a caratterizzare il volume “Lettere dal fronte”, Terebinto edizioni, primo libro del giornalista e scrittore avellinese Gianluca Amatucci.Vicepresidente dell’Associazione Nazionale del Fante (sezione di Avellino), da sempre studioso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it