Lettera di Trump alle famiglie | tutti a casa Hamas sarà annientata

Donald Trump ha inviato una lettera di ringraziamento e incoraggiamento alle famiglie degli ostaggi israeliani e stranieri, promettendo che tutti torneranno a casa e che Hamas sarà distrutta. Un messaggio politico e personale che nasce dal trauma del 7 ottobre 2023 e parla a un dolore che non si è mai sopito. Una promessa scritta .

