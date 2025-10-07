Lettera di Trump alle famiglie | tutti a casa Hamas sarà annientata

Sbircialanotizia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha inviato una lettera di ringraziamento e incoraggiamento alle famiglie degli ostaggi israeliani e stranieri, promettendo che tutti torneranno a casa e che Hamas sarà distrutta. Un messaggio politico e personale che nasce dal trauma del 7 ottobre 2023 e parla a un dolore che non si è mai sopito. Una promessa scritta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

lettera di trump alle famiglie tutti a casa hamas sar224 annientata

© Sbircialanotizia.it - Lettera di Trump alle famiglie: tutti a casa, Hamas sarà annientata

In questa notizia si parla di: lettera - trump

Trump al Wsj, non ho scritto lettera a Epstein, è un fake

Wsj rivela lettera oscena Trump a Epstein per suoi 50 anni

La riunione con i deputati repubblicani e la lettera: il piano di Trump per silurare Powell

lettera trump famiglie tuttiTrump scrive a famiglie ostaggi, deciso a riportarli a casa - Il presidente Donald Trump ha inviato oggi una lettera alle famiglie degli ostaggi in cui li ringrazia di averlo candidato al Nobel per la pace e di essere "deciso a riportare a casa tutti gli ostaggi ... Si legge su msn.com

lettera trump famiglie tuttiTrump a famiglie ostaggi: "Torneranno tutti a casa, Hamas sarà distrutta" - Il capo della Casa Bianca ha ringraziato il Forum delle Famiglie degli ostaggi per averlo proposto per il Nobel per la Pace ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lettera Trump Famiglie Tutti