Lettera a TPI – La ricerca di una sovranità digitale europea nell’era dell’intelligenza artificiale

Riceviamo e pubblichiamo di seguito questa lettera arrivata alla redazione. Da un lato, c’è l’ombra incombente di giganti dell’intelligenza artificiale come Stati Uniti e Cina, che corrono avanti con tecnologie all’avanguardia, enormi risorse e un percorso libero e non regolamentato per l’innovazione. Dall’altro, l’Europa si chiede: come possiamo evitare di diventare solo un’altra colonia digitale? È una domanda che sembra uscita da un thriller di fantascienza, ma è molto reale. Il seminario organizzato lo scorso 5 settembre da TPI, dal titolo “La grande sfida dell’Intelligenza Artificiale – Pericoli e potenzialità della più grande innovazione del nuovo secolo”, ha presentato un quadro affascinante della posizione dell’Europa nell’attuale crocevia digitale. 🔗 Leggi su Tpi.it

