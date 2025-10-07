Lettera a TPI – Europa e Intelligenza artificiale | tra regole e Coraggio
Riceviamo e pubblichiamo di seguito questa lettera arrivata alla redazione. Quando il primo ministro svedese ha confessato di usare ChatGPT per supportare decisioni politiche, è sembrato un segnale chiaro: l’intelligenza artificiale non è più solo un tema della Silicon Valley, ma è al centro della politica europea. E con questo emergono domande inevitabili: chi costruisce questi sistemi? Quali valori contengono? E cosa significa per la democrazia europea affidarsi a tecnologie sviluppate altrove? L’Europa ha sempre puntato sulla regolamentazione. Dal GDPR all’imminente AI Act, il Vecchio Continente dimostra la sua ambizione di guidare l’etica digitale. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: lettera - europa
Lettera aperta dell’Oms, la crisi climatica è un’emergenza sanitaria in Europa
L'industria delle quattro ruote in Europa è piombata in una crisi profonda. La risposta di Germania e Italia https://www.virgilio.it/motori/notizie/crisi-automotive-lettera-germania-italia-motori-termici/297777/ - facebook.com Vai su Facebook
Italia e Germania scrivono una lettera congiunta alla @EU_Commission per chiedere un cambio di rotta sull'#automotive. #ANSAEuropa - X Vai su X
Lettera a TPI – Europa e Intelligenza artificiale: tra regole e Coraggio - Negli Stati Uniti operano giganti come Google, Microsoft e OpenAI; in Cina, lo Stato investe miliardi in IA e infrastrutture. Si legge su tpi.it
LETTERA/ Se si vuol “fare l’Europa”, le identità non vanno messe nel cassetto - Qualcuno, per scopi politici, fa suo l'europeismo ideologico per attaccare chi difende le identità nazionali. Scrive ilsussidiario.net