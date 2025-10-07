L’eterno dolore al Nova Festival

Gli israeliani tornano nei luoghi del 7 ottobre dove il tempo si è fermato. All'alba il ricordo delle 1.200 vittime e l'attesa dei 48 ostaggi ancora a Gaza.

#TraLeTerzineDiDante Per me si va nella città dolente, per me si va ne l'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Dante Alighieri - _Inferno, Canto III, VV. 1-3 ~ #SalaLettura @SalaLettura #Buongiorno Gustave Doré "Dante e Virgilio all'Inferno"

Profondamente addolorati ci stringiamo al dolore della famiglia Devardo-Greco per la perdita del caro Franco. Che San Giuseppe lo accompagni in paradiso. L'eterno riposo Dona a lui, o Signore, E splendi a lui La luce perpetua Riposi in pace Amen

Il dolore al Nova Festival due anni dopo il massacro del 7 ottobre, parlano i parenti delle vittime - Gli attacchi di Hamas su suolo israeliano fecero 1200 morti e 250 rapiti, la maggior parte degli ostaggi sono stati presi al Nova Festival nel deserto del Negev, nei pressi del kibbutz di Re'im, a cir ...

Sopravvissuta a Nova Festival, dolore per murale deturpato - Così Vlada Patapov, la ragazza sopravvissuta alla strage del Nova Festival, ritratta in un murale a Milano, commenta la ...