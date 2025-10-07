L’esonero è imminente | Thiago Motta pronto a tornare in panchina

Calciomercato.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico avrebbe le ore contate e, come suo successore, è spuntato il nome dell’ex Juve Thiago Motta è pronto al ritorno in panchina. Sette mesi fa, precisamente il 23 marzo 2025, l’esonero dalla Juventus con la quale ha altri due anni di contratto. Casualmente proprio in questi giorni ha cominciato un po’ a scricchiolare quella di Igor Tudor, il cui avvio di stagione è stato addirittura peggiore di quello dell’italo-brasiliano. (LaPresse) – Calciomercato.it Motta ha voglia di mettersi definitivamente alle spalle l’esperienza fallimentare in bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

