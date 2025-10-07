L’esonero è imminente | Thiago Motta pronto a tornare in panchina
Il tecnico avrebbe le ore contate e, come suo successore, è spuntato il nome dell’ex Juve Thiago Motta è pronto al ritorno in panchina. Sette mesi fa, precisamente il 23 marzo 2025, l’esonero dalla Juventus con la quale ha altri due anni di contratto. Casualmente proprio in questi giorni ha cominciato un po’ a scricchiolare quella di Igor Tudor, il cui avvio di stagione è stato addirittura peggiore di quello dell’italo-brasiliano. (LaPresse) – Calciomercato.it Motta ha voglia di mettersi definitivamente alle spalle l’esperienza fallimentare in bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: esonero - imminente
Torino, esonero Baroni imminente? Tutt’altro. Cosa filtra davvero verso la Lazio
Amarcord - il calcio di una volta. Celebrity · Victory. 5 ottobre 1997, 28 anni fa All'Olimpico la Roma di Zeman rifilo' un punteggio tennistico clamoroso al Napoli del pericolante Bortolo Mutti in odore di esonero. Protagonista assoluto Balbo autore di una triplet - facebook.com Vai su Facebook
Nessun ultimatum di esonero a mister Marco #Baroni in casa #Torino Cosa abbiamo raccolto e cosa filtra sul futuro del tecnico verso il match con la #Lazio - X Vai su X